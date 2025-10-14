Путин достиг противоположного: после атаки РФ на Польшу внимание к Украине только возросло

По ее словам, Украина сейчас получает конкретные запросы от союзников, которые стремятся понять, как именно эволюционировала украинская система обороны от дронов с начала полномасштабного вторжения.

"Если раньше мы говорили, что мы "контрибутор европейской безопасности", то теперь, когда мы это говорим после атаки на Польшу, это по-другому воспринимается", - рассказала Гетьманчук.

Она подчеркнула, что страны-союзники интересуются не только современными украинскими решениями, но и процессом становления системы защиты.

"Если Путин хотел отвлечь внимание от Украины своими атаками, то произошло наоборот - интерес к нашему опыту только вырос", - отметила представитель Украины при НАТО.

По ее словам, сейчас растет количество государств, которые хотят перенять украинский опыт в сфере противодействия дронам и изучить уроки, полученные во время войны.