Путін досі вірить, що може розтрощити Україну, - директор ЦРУ

Під час виступу в університеті Райса директор ЦРУ розповів, що запланований контрнаступ України є дуже важливим, адже саме прогрес ЗСУ на полі бою, швидше за все, сформує перспективи для переговорів.

"Справжні країни дають відсіч. Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо України до війни", - зазначив Бернс.

Він додав, що продовження подальшої підтримки України з боку США є дуже важливою, в тому числі шляхом обміну розвідданими.