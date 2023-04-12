RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин до сих пор верит, что может сокрушить Украину, - директор ЦРУ

Фото: Директор ЦРУ Уильям Бернс (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент России Владимир Путин несерьезно относится к переговорам, потому что до сих пор верит, что может сокрушить Украину.

Об этом заявил директор центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время выступления в университете Райса директор ЦРУ рассказал, что запланированное контрнаступление Украины очень важно, ведь именно прогресс ВСУ на поле боя, скорее всего, сформирует перспективы для переговоров.

"Настоящие страны дают отпор. Путин глубоко ошибался в своих предположениях по Украине до войны", - отметил Бернс.

Он добавил, что продолжение дальнейшей поддержки Украины со стороны США очень важно, в том числе путем обмена разведданными.

Ранее мы писали, что в Госдепе США заявили, что важные решения о проведении контрнаступательных действий с целью деоккупации захваченных россией территорий Украина принимает самостоятельно.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США не сомневаются в победе Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЦРУВойна России против Украины