Путін досі вірить, що може розтрощити Україну, - директор ЦРУ
Президент Росії Володимир Путін несерйозно ставиться до переговорів, бо досі вірить, що може розтрощити Україну.
Про це заявив директор центрального розвідувального управління США Вільям Бернс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Під час виступу в університеті Райса директор ЦРУ розповів, що запланований контрнаступ України є дуже важливим, адже саме прогрес ЗСУ на полі бою, швидше за все, сформує перспективи для переговорів.
"Справжні країни дають відсіч. Путін глибоко помилявся у своїх припущеннях щодо України до війни", - зазначив Бернс.
Він додав, що продовження подальшої підтримки України з боку США є дуже важливою, в тому числі шляхом обміну розвідданими.
Раніше ми писали, у Держдепі США заявили, що важливі рішення щодо проведення контрнаступальних дій з метою деокупації захоплених росією територій Україна приймає самостійно.
Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США не сумніваються у перемозі України.
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