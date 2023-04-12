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Путин до сих пор верит, что может сокрушить Украину, - директор ЦРУ

Новина українською →
США, Среда 12 апреля 2023 07:26
Путин до сих пор верит, что может сокрушить Украину, - директор ЦРУ Фото: Директор ЦРУ Уильям Бернс (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент России Владимир Путин несерьезно относится к переговорам, потому что до сих пор верит, что может сокрушить Украину.

Об этом заявил директор центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время выступления в университете Райса директор ЦРУ рассказал, что запланированное контрнаступление Украины очень важно, ведь именно прогресс ВСУ на поле боя, скорее всего, сформирует перспективы для переговоров.

"Настоящие страны дают отпор. Путин глубоко ошибался в своих предположениях по Украине до войны", - отметил Бернс.

Он добавил, что продолжение дальнейшей поддержки Украины со стороны США очень важно, в том числе путем обмена разведданными.

Ранее мы писали, что в Госдепе США заявили, что важные решения о проведении контрнаступательных действий с целью деоккупации захваченных россией территорий Украина принимает самостоятельно.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США не сомневаются в победе Украины.

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