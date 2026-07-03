Путін доручив продовжити масовані удари по Україні, - росЗМІ

Президент Росії Володимир Путін під час наради із військовим керівництвом заявив про необхідність продовжити масовані удари по об'єктах військово-промислового комплексу України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Луганського інформаційного центру.

Путін доручив продовжити масовані удари

Під час наради з військовими Володимир Путін заявив, що російська армія має продовжити завдання масованих групових ударів по об'єктах військово-промислового комплексу України та інфраструктурі, що забезпечує його роботу.

Нанесення масованих групових ударів по інфраструктурі військово-промислового комплексу України та об'єктам, що забезпечують його функціонування, має бути продовжено

Генштаб РФ отримав нове доручення

Окремо Путін доручив Генеральному штабу підготувати пропозиції щодо заходів у відповідь у зв'язку зі спробами ударів українських безпілотників по цивільній інфраструктурі Росії, що почастішали.

Також президент РФ заявив про необхідність продовжити аналіз залучення тих, кого Москва вважає причетними до продовження війни.

Також має бути продовжено і аналіз залучення кожного підбурювача до продовження війни в Україні, залучення кожного з них до реальних бойових дій. Цей аналіз потрібний нам для можливого прийняття відповідальних рішень у майбутньому

Що Путін сказав про ситуацію на фронті

Крім того, Путін відкинув заяви про успіхи ЗСУ на фронті, назвавши їх частиною пропагандистської кампанії Києва. Він також доручив військовому командуванню бути готовим до можливих провокацій та диверсій на землі.