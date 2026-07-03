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Путин поручил продолжить массированные удары по Украине, - росСМИ

23:59 03.07.2026 Пт
2 мин
Также Генеральному штабу РФ было поручено подготовить предложения по реагированию на участившиеся атаки украинских беспилотников
aimg Анастасия Никончук
Путин поручил продолжить массированные удары по Украине, - росСМИ Фото: Владимир Путин (GettyImages)
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Президент России Владимир Путин во время совещания с военным руководством заявил о необходимости продолжить массированные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Луганского информационного центра.

Путин поручил продолжить массированные удары

Во время совещания с военными Владимир Путин заявил, что российская армия должна продолжить нанесение массированных групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и инфраструктуре, обеспечивающей его работу.

Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим его функционирование, должно быть продолжено

Генштаб РФ получил новое поручение

Отдельно Путин поручил Генеральному штабу подготовить предложения по ответным мерам в связи с участившимися попытками ударов украинских беспилотников по гражданской инфраструктуре России.

Также президент РФ заявил о необходимости продолжить анализ вовлеченности тех, кого Москва считает причастными к продолжению войны.

Также должен быть продолжен и анализ вовлеченности каждого подстрекателя к продолжению войны на Украине, вовлеченности каждого из них в реальные боевые действия. Этот анализ нужен нам для возможного принятия ответственных решений в будущем

Что Путин сказал о ситуации на фронте

Кроме того, Путин отверг заявления об успехах ВСУ на фронте, назвав их частью пропагандистской кампании Киева. Он также поручил военному командованию быть готовым к возможным провокациям и диверсиям на земле.

Напоминаем, что согласно последним данным опросов, за неделю уровень доверия к Владимиру Путину снизился на 3,4 процентного пункта, а показатель одобрения его деятельности сократился на 3,5 процентного пункта.

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