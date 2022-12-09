ua ru
Пт, 09 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін допустив скорочення видобутку нафти через цінову стелю

Новость на русском →
П'ятниця 09 грудня 2022 16:02
Путін допустив скорочення видобутку нафти через цінову стелю Фото: президент Росії Володимир Путін (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія може розглянути варіант скорочення видобутку нафти через запровадження ліміту цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна.

"Ми подумаємо за необхідності про можливе скорочення видобутку (нафти - ред.)", - сказав диктатор.

Також він заявив, що Росія не продаватиме нафту тим країнам, які ухвалили рішення про введення стелі цін.

Нагадаємо, 2 грудня країни ЄС погодили встановлення максимальної ціни за російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Країни G7 та Австралія також ухвалили аналогічне рішення.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна "не прийме стелю цін на нафту".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАФТА Володимир Путін
NEWS
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
Українські захисники за добу знищили ще 300 окупантів: оновлені втрати РФ
DAILY
Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці
Катерина Гончарова, Віталій Носач Будинок до перемоги. Як працює модульне містечко Ірпеня та про що мріють його мешканці