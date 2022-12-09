Путін допустив скорочення видобутку нафти через цінову стелю

Росія може розглянути варіант скорочення видобутку нафти через запровадження ліміту цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна.

"Ми подумаємо за необхідності про можливе скорочення видобутку (нафти - ред.)", - сказав диктатор.

Також він заявив, що Росія не продаватиме нафту тим країнам, які ухвалили рішення про введення стелі цін.

Нагадаємо, 2 грудня країни ЄС погодили встановлення максимальної ціни за російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Країни G7 та Австралія також ухвалили аналогічне рішення.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна "не прийме стелю цін на нафту".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.