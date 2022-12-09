Путін допустив скорочення видобутку нафти через цінову стелю
Росія може розглянути варіант скорочення видобутку нафти через запровадження ліміту цін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна.
"Ми подумаємо за необхідності про можливе скорочення видобутку (нафти - ред.)", - сказав диктатор.
Також він заявив, що Росія не продаватиме нафту тим країнам, які ухвалили рішення про введення стелі цін.
Нагадаємо, 2 грудня країни ЄС погодили встановлення максимальної ціни за російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Країни G7 та Австралія також ухвалили аналогічне рішення.
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що його країна "не прийме стелю цін на нафту".
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