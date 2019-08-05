Путин допускает новую гонку вооружений после выхода США из ракетного договора

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что допускает новую гонку вооружений после выхода Соединенных Штатов Америки из ракетного договора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как сообщается, выход США из ДРСМД может возобновить ничем не сдерживаемую гонку вооружений.

"Такой сценарий означает возобновление ничем не сдерживаемой гонки вооружения. И чтобы избежать хаоса, в котором нет никаких правил, ограничений и законов, - нужно еще раз взвесить все возможные опасные последствия и начать серьезный диалог без двусмысленностей и по существу", - говорится в заявлении.

Кроме того, Путин поручил Минобороны, МИД России, а также Службе внешней разведки наблюдать за дальнейшими шагами США по разработке, производству и размещению ракет средней и меньшей дальности.

"В случае получения достоверной информации о том, что США завершили разработку и приступили к производству соответствующих систем, Россия будет вынуждена приступить к полноформатной разработке аналогичных ракет", - говорится в сообщении.

Отметим, 2 августа договор между Соединенными Штатами Америки и Российской Федерацией о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США ускоряют разработку новых ракетных систем и уже начали работу над "мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования".

Кроме того, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что хотел бы в течение нескольких месяцев разместить в Азии ракеты наземного базирования средней дальности.