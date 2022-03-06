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Путин должен проиграть, - Борис Джонсон

Автор: RBC.UA

Борис Джонсон заявил, что разработал план по противодействию российской агрессии. Премьер-министр Великобритании добавил, что Путин должен проиграть в своих амбициях.

Об Этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Премьер-министр Великобритании заявил, что на встречах с мировыми лидерами он представит план противодействия российской угрозе.

План, согласно пресс-релизу, призывает страны мобилизовать "международную гуманитарную коалицию для Украины, поддержать Украину в ее усилиях по обеспечению собственной самообороны и максимально усилить экономическое давление на путинскую Россию".

Джонсон намерен сказать своим коллегам, что они должны объединиться в рамках его плана, чтобы российский президент Владимир Путин "потерпел поражение в своих амбициях".

"Недостаточно выразить нашу поддержку международному порядку, основанному на правилах - мы должны защитить его от продолжительных попыток переписать правила с помощью военной силы", - добавил премьер-министр.

Напомним, что Джонсон анонсировал новые санкции против российских бизнесменов.

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Борис ДжонсонВторжение России в Украину