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Путін повинен програти, - Борис Джонсон

Автор: RBC.UA

Борис Джонсон заявив, що розробив план з протидії російській агресії. Прем'єр-міністр Великобританії додав, що Путін повинен програти в своїх амбіціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Прем'єр-міністр Великобританії заявив, що на зустрічах зі світовими лідерами він представить план протидії російській загрозі.

План, згідно з прес-релізом, закликає країни мобілізувати "міжнародну гуманітарну коаліцію для України, підтримати Україну в її зусиллях щодо забезпечення власної самооборони і максимально посилити економічний тиск на путінську Росію".

Джонсон має намір сказати своїм колегам, що вони повинні об'єднатися в рамках його плану, щоб російський президент Володимир Путін "зазнав поразки у своїх амбіціях".

"Недостатньо висловити нашу підтримку міжнародному порядку, заснованому на правилах - ми повинні захистити його від тривалих спроб переписати правила за допомогою військової сили", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Джонсон анонсував нові санкції проти російських бізнесменів.

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Борис ДжонсонВторгнення Росії до України