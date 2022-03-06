Путін повинен програти, - Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії заявив, що на зустрічах зі світовими лідерами він представить план протидії російській загрозі.

План, згідно з прес-релізом, закликає країни мобілізувати "міжнародну гуманітарну коаліцію для України, підтримати Україну в її зусиллях щодо забезпечення власної самооборони і максимально посилити економічний тиск на путінську Росію".

Джонсон має намір сказати своїм колегам, що вони повинні об'єднатися в рамках його плану, щоб російський президент Володимир Путін "зазнав поразки у своїх амбіціях".

"Недостатньо висловити нашу підтримку міжнародному порядку, заснованому на правилах - ми повинні захистити його від тривалих спроб переписати правила за допомогою військової сили", - додав прем'єр-міністр.