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Джонсон анонсировал новые санкции против российских бизнесменов

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Лондон, Суббота 05 марта 2022 11:42
Джонсон анонсировал новые санкции против российских бизнесменов Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Великобритания сможет быстрее ввести санкции в отношении российских бизнесменов в связи с решением президента Владимира Путина вторгнуться в Украину. Новые правовые нормы будут направлены в парламент на следующей неделе, заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На вопрос иностранных корреспондентов в Лондоне, почему Роман Абрамович, самый известный российский бизнесмен в Великобритании, который владеет футбольным клубом "Челси", не попал под санкции, Джонсон сказал, что правительство должно действовать осторожно.

"Никто из нас не хочет жить в стране, где государство может отобрать у вас ваш дом без очень большого бремени доказывания и надлежащей правовой процедуры", - сказал он в интервью, проведенном итальянской La Repubblica и другими газетами.

По его словам, санкции могут столкнуться "с кирпичной стеной адвокатов".

Великобританию критиковали за то, что она не так быстро вводила санкции против отдельных лиц, как Европейский Союз, США и Канада.

Джонсон сказал, что поправки к британскому законодательству об экономических преступлениях, которые должны быть представлены в парламент в понедельник, помогут правительству действовать быстрее.

"Главное в том, что сделает наш пакет в понедельник, заключается в том, что меры против отдельных олигархов в Европе, по сути, позволят нам поймать и их", - сказал он.

Великобритания в четверг ввела санкции еще в отношении двух россиян - промышленника Алишера Усманова и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.

Абрамович заявил в среду, что продаст футбольный клуб "Челси", и пообещал пожертвовать деньги от продажи на помощь жертвам войны в Украине.

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