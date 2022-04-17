Путин должен быть привлечен к ответственности за войну в Украине, - фон дер Ляйен

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уверена, что президент России Владимир Путин должен быть привлечен к ответственности за войну в Украине. Поскольку именно он отдал приказ о вторжении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью для Bild .

По ее словам, все военные преступники должны быть наказаны международным судом. И вместе с Украиной европейские следователи уже собирают доказательства российских военных преступлений.

"Но к ответственности должны быть привлечены не только непосредственные виновные, но и те, кто несет ответственность за эту войну, унесшую жизни тысяч мирных жителей. Путин несет ответственность за эту войну, он отдал приказ о вторжении и дергает за все ниточки", - добавила она.