Путін має бути притягнутий до відповідальності за війну в Україні, - фон дер Ляєн

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн впевнена, що президент Росії Володимир Путін повинен бути притягнутий до відповідальності за війну в Україні. Оскільки саме він віддав наказ про вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для Bild .

За її словами, всі військові злочинці повинні бути покарані міжнародним судом. І разом з Україною європейські слідчі вже збирають докази російських військових злочинів.

"Але до відповідальності повинні бути притягнуті не тільки безпосередні винні, а й ті, хто несе відповідальність за цю війну, що забрала життя тисяч мирних жителів. Путін несе відповідальність за цю війну, він віддав наказ про вторгнення і смикає за всі ниточки", - додала вона.