RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін має бути притягнутий до відповідальності за війну в Україні, - фон дер Ляєн

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн впевнена, що президент Росії Володимир Путін повинен бути притягнутий до відповідальності за війну в Україні. Оскільки саме він віддав наказ про вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для Bild.

За її словами, всі військові злочинці повинні бути покарані міжнародним судом. І разом з Україною європейські слідчі вже збирають докази російських військових злочинів.

"Але до відповідальності повинні бути притягнуті не тільки безпосередні винні, а й ті, хто несе відповідальність за цю війну, що забрала життя тисяч мирних жителів. Путін несе відповідальність за цю війну, він віддав наказ про вторгнення і смикає за всі ниточки", - додала вона.

Нагадаємо, раніше Урсула фон дер Ляєн заявляла, що дефолт Росії через західні санкції - це всього лише питання часу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінЕврокомиссияВійна Росії проти України