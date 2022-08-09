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Путин добивался "финляндизации" Европы, а получил "натоизацию" Финляндии, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Страны, входящие в НАТО, проявили решимость перед президентом России Владимиром Путиным. Он пытался сломать систему, но добился противоположных результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена во время церемонии подписания протоколом о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

"Путин считал, что может сломать нас, но мы проявили решимость. И вместо этого он достигает прямо противоположных результатов. Он добивался "финляндизации" Европы, а вместо этого получил совершенно обратное - "натоизацию" Финляндии. Эти две страны полны решимости защитить себя и придерживаются принципа - нападение на одного является нападением на всех", - сказал он.

Добавим, что в прошлом году, еще до полномасштабного нападения на Украину, Путин требовал гарантий нерасширения НАТО, неразмещения ударных вооружений, которые могут угрожать РФ, и в целом возвращения военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года.

Напомним, Байден подписал ратификационные документы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

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Джозеф БайденСоединенные Штаты АмерикиВладимир Путин