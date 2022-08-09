ua ru
Вт, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 09 августа 2022 21:56
Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО Фото: президент США Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Президент США Джо Байден подписал ратификационные документы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

На церемонии Байден назвал решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО "переломным моментом" для альянса, который принесет большую безопасность и стабильность всему миру.

"В момент, когда путинская Россия разрушила мир и безопасность в Европе, когда автократы бросают вызов самим основам правового порядка, сила трансатлантического альянса и приверженность Америки НАТО важнее, чем когда-либо", - подчеркнул он.

Отметим, для завершения процедуры все 30 стран-участниц НАТО должны ратифицировать протоколы о присоединении. Процесс может занять месяцы.

Напомним, "заморозить" вступление Швеции и Финляндии в НАТО может Турция. Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган посетовал, что скандинавские страны не демонстрируют хороших результатов в выполнении соглашения, которое заключается в отказе от поддержки сторонников "Рабочей партии Курдистана" и других пунктах.

По состоянию на сегодня выходит, что уже более половины стран НАТО ратифицировали протоколы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция Джозеф Байден Финляндия
NEWS
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
Сбитый вертолет и 300 ликвидированных оккупантов: названы новые потери россиян
DAILY
Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ядерный шантаж. Зачем России Запорожская АЭС и в чем риски для Украины