Байден подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Президент США Джо Байден подписал ратификационные документы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс (НАТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Biden signs NATO ratification documents for Finland and Sweden. pic.twitter.com/qBtQS40zvt — The Post Millennial (@TPostMillennial) August 9, 2022

На церемонии Байден назвал решение Швеции и Финляндии вступить в НАТО "переломным моментом" для альянса, который принесет большую безопасность и стабильность всему миру.

"В момент, когда путинская Россия разрушила мир и безопасность в Европе, когда автократы бросают вызов самим основам правового порядка, сила трансатлантического альянса и приверженность Америки НАТО важнее, чем когда-либо", - подчеркнул он.

Отметим, для завершения процедуры все 30 стран-участниц НАТО должны ратифицировать протоколы о присоединении. Процесс может занять месяцы.