Путін днями може оголосити анексію та змінити формат "спецоперації": що задумав Кремль

Путін готовий оголосити анексію

На запитання журналіста, чи справді російський диктатор Володимир Путін вже цього тижня може оголосити про "приєднання" окупованих регіонів України до РФ він відповів, що це "очевидна річ".

"Мало хто скаже, що цього не відбудеться. Саме цього чекають від Путіна, і саме це він зробить", - вважає Жирохов.

Військовий експерт пояснює, що так звані "референдуми" й проводилися росіянами для того, щоб ці окуповані території якось в російському законодавстві так закріпити, щоб це було одним із приводів мобілізації.

Кремль не підтримають союзники

"Те, що ніхто із західних країн не збирається визнавати ці "референдуми", очевидно. Навіть і союзники Путіна: Казахстан, Сербія, Туреччина заявили, що вони цього не зроблять. Крім того, і білоруський диктатор Лукашенко також каже, що він ще не "визначився", - звернув увагу Жирохов.

Змінення формату "спецоперації"

Військовий експерт зазначив, що після анексії окупованих територій Путін навряд чи оголосить саме війну.

"Скоріш за все РФ переведе свою "спеціальну воєнну операцію" в рамки "контртерористичної". Це те що було в Чечні з 1994 по 2004 роки - тобто, трактуватимуть, що це нібито "територія Росії" і там є "терористи", - припускає Жирохов.

Крім того, є й таке побоювання, що Путін висуне якийсь ультиматум та буде погрожувати ядерною зброєю, але експерт вважає "малоймовірним".

"Легалізувати мобілізацію"

Експерт наголошує, що після так званих "референдумів" окупанти можуть впровадити псевдомобілізацію серед жителів захоплених територій України, але вона буде стосуватися лише тих, хто взяв паспорт громадянина РФ.

"Простіше кажучи мобілізувати людину, яка має інший паспорт неможливо. Тому буде така "многоходовочка" - спочатку окупанти будуть примушувати взяти російський паспорт, а потім "мобілізація", - підсумував він.

Термін - до або після 1 жовтня

Нагадаємо, сьогодні у своєму традиційному зведенні американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що запланована Росією анексія окупованих територій України може відбутися до або невдовзі після 1 жовтня, початку звичайного осіннього призову у РФ.

Таким чином, Москва хоче застосувати примусовий призов українських цивільних осіб для боротьби проти ж своєї країни.

Британська розвідка підтверджує

Разом з тим розвідка Великобританії також допускає, що Кремль може оголосити анексію вже цього тижня й сам Путін виступить особисто з такою заявою.

"У п'ятницю, 30 вересня, заплановано звернення президента Путіна до обох палат російського парламенту. Існує реальна ймовірність того, що Путін використає своє звернення, щоб офіційно оголосити про приєднання окупованих регіонів України до РФ", - йдеться у звіті британців.