Путин на днях может объявить аннексию и изменить формат "спецоперации": что задумал Кремль

Путин готов объявить аннексию

На вопрос журналиста, действительно ли российский диктатор Владимир Путин уже на этой неделе может объявить о "присоединении" оккупированных регионов Украины к РФ, он ответил, что это "очевидная вещь".

"Мало кто скажет, что этого не произойдет. Именно этого ждут от Путина, и именно это он сделает", - считает Жирохов.

Военный эксперт объясняет, что так называемые "референдумы" и проводились россиянами для того, чтобы эти оккупированные территории как-то в российском законодательстве так закрепить, чтобы это было одним из поводов мобилизации.

Кремль не поддержат союзники

"То, что никто из западных стран не собирается признавать эти "референдумы" очевидно. Даже и союзники Путина: Казахстан, Сербия, Турция заявили, что они этого не сделают. Кроме того, и белорусский диктатор Лукашенко также говорит, что он еще не "определился", - обратил внимание Жирохов.

Изменение формата "спецоперации"

Военный эксперт отметил, что после аннексии оккупированных территорий Путин вряд ли объявит именно войну.

"Скорее всего, РФ переведет свою "специальную военную операцию" в рамки "контртеррористической". Это то, что было в Чечне с 1994 по 2004 годы - то есть будут трактовать, что это якобы "территория России" и там есть "террористы", - предполагает Жирохов.

Кроме того, есть и такое опасение, что Путин выдвинет какой-то ультиматум и будет угрожать ядерным оружием, но эксперт считает "маловероятным".

"Легализовать мобилизацию"

Эксперт отмечает, что после так называемых "референдумов" оккупанты могут внедрить псевдомобилизацию среди жителей захваченных территорий Украины, но она будет касаться только тех, кто взял паспорт гражданина РФ.

"Проще говоря мобилизовать человека, имеющего другой паспорт невозможно. Поэтому будет такая "многоходовочка" - сначала оккупанты будут заставлять взять российский паспорт, а затем "мобилизация", - подытожил он.

Срок - до или после 1 октября

Напомним, сегодня в своей традиционной сводке американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что запланированная Россией аннексия оккупированных территорий Украины может состояться до или вскоре после 1 октября, начала обычного осеннего призыва в РФ.

Таким образом, Москва хочет применить принудительный призыв украинских гражданских лиц для борьбы против своей страны.

Британская разведка подтверждает

Вместе с тем, разведка Великобритании также допускает, что Кремль может объявить аннексию уже на этой неделе и сам Путин выступит лично с таким заявлением.

"В пятницу, 30 сентября, запланировано обращение президента Путина в обе палаты российского парламента. Существует реальная вероятность того, что Путин использует свое обращение, чтобы официально объявить о присоединении оккупированных регионов Украины к РФ", - говорится в отчете британцев.