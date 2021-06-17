Путін не дав згоду з відновлення транскордонної допомоги в Сирії, - чиновник США

Президент США Джо Байден не зміг заручитися зобов'язанням свого російського колеги Володимира Путіна на відновлення операції ООН з надання транскордонної допомоги Сирії. Це важливо для 3 мільйонів сирійців на півночі країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

США і 15 інших членів Ради Безпеки наполягають на розширенні транскордонної операції, яку глава ООН з гуманітарної допомоги Марк Лоукок назвав "рятувальним колом" для приблизно 3 мільйонів сирійців. Однак Росія засумнівалася у важливості цієї операції.

"Ніяких зобов'язань не було, але ми ясно дали зрозуміти, що це дуже важливо для нас, якщо ми збираємося продовжити співпрацю по Сирії", - заявив американський чиновник після зустрічі Байдена і Путіна в Женеві.