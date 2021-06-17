Путін не дав згоду з відновлення транскордонної допомоги в Сирії, - чиновник США
Президент США Джо Байден не зміг заручитися зобов'язанням свого російського колеги Володимира Путіна на відновлення операції ООН з надання транскордонної допомоги Сирії. Це важливо для 3 мільйонів сирійців на півночі країни.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника.
США і 15 інших членів Ради Безпеки наполягають на розширенні транскордонної операції, яку глава ООН з гуманітарної допомоги Марк Лоукок назвав "рятувальним колом" для приблизно 3 мільйонів сирійців. Однак Росія засумнівалася у важливості цієї операції.
"Ніяких зобов'язань не було, але ми ясно дали зрозуміти, що це дуже важливо для нас, якщо ми збираємося продовжити співпрацю по Сирії", - заявив американський чиновник після зустрічі Байдена і Путіна в Женеві.
Офіційний представник США також назвав майбутнє оновлення тестом на те, чи зможуть США й Росія працювати разом.
Нагадаємо, Байден розповів про зустріч з Путіним. Він вважає, що обидві країни повинні встановити загальні правила.
Раніше повідомлялося, що Путін оцінив відносини з США після зустрічі з Байденом. Він заявив, що "не може бути сімейної довіри".