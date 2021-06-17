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Путін не дав згоду з відновлення транскордонної допомоги в Сирії, - чиновник США

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США, Четвер 17 червня 2021 02:34
Путін не дав згоду з відновлення транскордонної допомоги в Сирії, - чиновник США Фото: Путін не дав згоду на відновлення допомоги Сирії (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден не зміг заручитися зобов'язанням свого російського колеги Володимира Путіна на відновлення операції ООН з надання транскордонної допомоги Сирії. Це важливо для 3 мільйонів сирійців на півночі країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого американського чиновника.

США і 15 інших членів Ради Безпеки наполягають на розширенні транскордонної операції, яку глава ООН з гуманітарної допомоги Марк Лоукок назвав "рятувальним колом" для приблизно 3 мільйонів сирійців. Однак Росія засумнівалася у важливості цієї операції.

"Ніяких зобов'язань не було, але ми ясно дали зрозуміти, що це дуже важливо для нас, якщо ми збираємося продовжити співпрацю по Сирії", - заявив американський чиновник після зустрічі Байдена і Путіна в Женеві.

Офіційний представник США також назвав майбутнє оновлення тестом на те, чи зможуть США й Росія працювати разом.

Нагадаємо, Байден розповів про зустріч з Путіним. Він вважає, що обидві країни повинні встановити загальні правила.

Раніше повідомлялося, що Путін оцінив відносини з США після зустрічі з Байденом. Він заявив, що "не може бути сімейної довіри".

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