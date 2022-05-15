UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Путин не дает согласия", - Маляр рассказала о встрече с родственниками защитников Мариуполя

Фото: Анна Маляр (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинское военно-политическое руководство встретилось с близкими защитников Мариуполя. На встрече поделились деталями работы по спасению военных на "Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

"Государство очень много делает для того, чтобы освободить наших оборонцев "Азовстали", но это - военная операция, и эти вещи нельзя говорить публично. Зато мы смогли это донести и рассказать откровенно родственникам, потому что они имеют право это знать. И большинство вопросов, я очень надеюсь, были сняты. Потому что те предложения, которые очень часто в обществе звучат - на самом деле все это уже было сделано. Просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы смогли освободить наших оборонцев "Азовстали", - говорит Маляр.

Она отметила, что если бы на "Азовстали" можно было провести военную операцию и деблокаду, Вооруженные силы обязательно бы это сделали.

"Зато сегодня рассматриваются и разрабатываются разные планы, но это военные планы, и мы не можем их объявлять", - сказала заместитель минитра обороны.

Она пояснила, что к дипломатическим усилиям по освобождению защитников украинские дипломаты привлекли лидеров практически всех ведущих стран мира и все ведущие международные организации.

Кроме того, Маляр отметила, что огласку и публичные призывы жен и родственников защитников Мариуполя также составляют весомый вклад в освобождение украинских героев с территории "Азовстали".

Напомним, российские военные атаковали защитников "Азовтали" зажигательными снарядами с термитными пулями. Они запрещены нормами международного гуманитарного права.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине