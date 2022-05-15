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"Путін не дає згоди", - Маляр розповіла про зустріч з родичами захисників Маріуполя

Фото: Ганна Маляр (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українське військово-політичне керівництво зустрілося з близькими захисників Маріуполя. На зустрічі поділилися деталями роботи з порятунку військових на "Азовсталі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступниці міністра оборони України Ганни Маляр в ефірі національного телемарафону.

"Держава дуже багато робить для того, щоби звільнити наших оборонців "Азовсталі", але це - військова операція, і ці речі не можна говорити публічно. Натомість ми змогли це донести і розповісти відверто родичам, тому що вони мають право це знати. І більшість питань, я дуже сподіваюся, були зняті. Тому що ті пропозиції, які дуже часто в суспільстві лунають - насправді все це вже було зроблено. Просто Путін не дає згоди на те, щоби ми змогли звільнити наших оборонців "Азовсталі", - говрить Маляр.

Вона зазначила, що якби на "Азовсталі" можна було провести військову операцію і деблокаду, Збройні сили обов’язково би це зробили.

"Натомість сьогодні розглядаються і розробляються різні плани, але це військові плани, і ми не можемо їх оголошувати", - сказала заступниця мінітра оборони.

Вона пояснила, що до дипломатичних зусиль зі звільнення захисників українські дипломати залучили лідерів практично всіх провідних країн світу й всі провідні міжнародні організації.

Крім того, Маляр зазначила, що розголос і публічні заклики дружин і родичів оборонців Маріуполя також складають вагомий внесок у звільнення українських героїв із території "Азовсталі".

Нагадаємо, російські військові атакували захисників "Азовталі" запалювальними снарядами з термітними кулями. Вони заборонені нормами міжнародного гуманітарного права.

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