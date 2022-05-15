"Путин не дает согласия", - Маляр рассказала о встрече с родственниками защитников Мариуполя

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

"Государство очень много делает для того, чтобы освободить наших оборонцев "Азовстали", но это - военная операция, и эти вещи нельзя говорить публично. Зато мы смогли это донести и рассказать откровенно родственникам, потому что они имеют право это знать. И большинство вопросов, я очень надеюсь, были сняты. Потому что те предложения, которые очень часто в обществе звучат - на самом деле все это уже было сделано. Просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы смогли освободить наших оборонцев "Азовстали", - говорит Маляр.

Она отметила, что если бы на "Азовстали" можно было провести военную операцию и деблокаду, Вооруженные силы обязательно бы это сделали.

"Зато сегодня рассматриваются и разрабатываются разные планы, но это военные планы, и мы не можем их объявлять", - сказала заместитель минитра обороны.

Она пояснила, что к дипломатическим усилиям по освобождению защитников украинские дипломаты привлекли лидеров практически всех ведущих стран мира и все ведущие международные организации.

Кроме того, Маляр отметила, что огласку и публичные призывы жен и родственников защитников Мариуполя также составляют весомый вклад в освобождение украинских героев с территории "Азовстали".