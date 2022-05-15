ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Путин не дает согласия", - Маляр рассказала о встрече с родственниками защитников Мариуполя

Новина українською →
Украина, Воскресенье 15 мая 2022 22:37
"Путин не дает согласия", - Маляр рассказала о встрече с родственниками защитников Мариуполя Фото: Анна Маляр (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

Украинское военно-политическое руководство встретилось с близкими защитников Мариуполя. На встрече поделились деталями работы по спасению военных на "Азовстали".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра обороны Украины Анны Маляр в эфире национального телемарафона.

"Государство очень много делает для того, чтобы освободить наших оборонцев "Азовстали", но это - военная операция, и эти вещи нельзя говорить публично. Зато мы смогли это донести и рассказать откровенно родственникам, потому что они имеют право это знать. И большинство вопросов, я очень надеюсь, были сняты. Потому что те предложения, которые очень часто в обществе звучат - на самом деле все это уже было сделано. Просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы смогли освободить наших оборонцев "Азовстали", - говорит Маляр.

Она отметила, что если бы на "Азовстали" можно было провести военную операцию и деблокаду, Вооруженные силы обязательно бы это сделали.

"Зато сегодня рассматриваются и разрабатываются разные планы, но это военные планы, и мы не можем их объявлять", - сказала заместитель минитра обороны.

Она пояснила, что к дипломатическим усилиям по освобождению защитников украинские дипломаты привлекли лидеров практически всех ведущих стран мира и все ведущие международные организации.

Кроме того, Маляр отметила, что огласку и публичные призывы жен и родственников защитников Мариуполя также составляют весомый вклад в освобождение украинских героев с территории "Азовстали".

Напомним, российские военные атаковали защитников "Азовтали" зажигательными снарядами с термитными пулями. Они запрещены нормами международного гуманитарного права.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС