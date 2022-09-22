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Путін дає вказівки. CNN дізналося про серйозні розбіжності генералів Кремля по Україні

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Росія, Четвер 22 вересня 2022 15:17
Путін дає вказівки. CNN дізналося про серйозні розбіжності генералів Кремля по Україні Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові розходяться у думках щодо того, як найкраще протистояти несподіваному наступу ЗСУ на поле бою, оскільки Росія опинилася в обороні як на сході, так і на півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними видання, на перехопленнях даних розвідки зафіксовано, як російські офіцери сперечаються між собою і скаржаться друзям та родичам у Росії на рішення, які приймає Москва.

Крім того, є серйозні розбіжності щодо стратегії з воєначальниками, які намагаються домовитись про те, на чому зосередити свої зусилля для зміцнення оборонних рубежів, повідомили численні джерела CNN, знайомі з американською розвідкою.

При цьому два джерела видання заявили, що президент Росії Володимир Путін сам дає вказівки безпосередньо генералам на місцях. Надзвичайно незвичайна тактика управління в сучасних збройних силах, яка, за словами цих джерел, натякає на неефективну командну структуру.

Як пише CNN, Міністерство оборони Росії заявило, що воно перекидає сили у бік Харкова на північному сході, де Україна досягла найбільш вражаючих успіхів, але джерела в США та на Заході кажуть, що основна частина російських військ все ще залишається на півдні, де Україна також розгорнула наступальні операції довкола Херсона.

Як повідомлялося, раніше секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону заявляв, що президенту Росії Володимиру Путіну довелося піти на поступки щодо мобілізації через суперечки в його оточенні.

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