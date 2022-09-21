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Данілов розповів про суперечки в оточенні Путіна щодо мобілізації

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Росія, Середа 21 вересня 2022 17:54
Данілов розповів про суперечки в оточенні Путіна щодо мобілізації Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Президенту Росії Володимиру Путіну довелося піти на поступки у питанні мобілізації через суперечки у його оточенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Він це мав зробити вчора ввечері, але, як ми розуміємо, всередині групи, яка наближена до Путіна, є певні суперечки, бо вчора мала бути мобілізація, а сьогодні вже часткова мобілізація. Ми розуміємо, що там відбувається", - розповів він.

За словами Данілова, наразі Путіним керує лише страх перед поразкою.

"Ви бачите страх ворога, як стара, хвора та знервована людина читає текст з суфлера, який йому написали. Для нас це не є несподіванка. З урахуванням того, що вони закінчуються, вони набирають нових", - додав він.

Як повідомлялося, під час виступу 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив старт часткової мобілізації в Росії.

При цьому раніше в Росії заявляли, що не мають наміру починати загальну мобілізацію населення на тлі недавніх поправок до Кримінального кодексу РФ.

Нагадаємо, днем раніше Держдума РФ ввела до Кримінального кодексу поняття "мобілізація", "воєнний стан" та "воєнний час".

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