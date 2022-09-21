Данілов розповів про суперечки в оточенні Путіна щодо мобілізації

Президенту Росії Володимиру Путіну довелося піти на поступки у питанні мобілізації через суперечки у його оточенні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Він це мав зробити вчора ввечері, але, як ми розуміємо, всередині групи, яка наближена до Путіна, є певні суперечки, бо вчора мала бути мобілізація, а сьогодні вже часткова мобілізація. Ми розуміємо, що там відбувається", - розповів він.

За словами Данілова, наразі Путіним керує лише страх перед поразкою.

"Ви бачите страх ворога, як стара, хвора та знервована людина читає текст з суфлера, який йому написали. Для нас це не є несподіванка. З урахуванням того, що вони закінчуються, вони набирають нових", - додав він.