UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін чи двійник? Буданов розповів, хто насправді їздив на окуповані території України

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Тимчасово окуповані українські території у Херсонській та Луганській областях нещодавно відвідував двійник російського диктатора Володимира Путіна.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов.

"Так, позавчора (інтерв'ю записано 19 квітня, - ред.) це (поїздка Путіна на окуповані території у Херсонській та Луганській областях - ред.) було, здається", - сказав Буданов.

На питання, чи міг окуповані території їздити двійник, він відповів: "Це залежить від того, що ви хочете вважати Путіним".

"У будь-якому разі це був двійник. Цього разу, до речі, коли нібито Путін приїздив нібито на південь, як ви сказали, вони взагалі трохи недопрацювали, тому що кожну його поїздку є певний протокол, який вони не порушують ніколи. Його має супроводжувати певний літак, військово-президентський борт. Цього разу вони його забули. Проколи бувають", - розповів Буданов.

На уточнююче питання, чи все-таки двійник Путіна відвідував окуповані території, він сказав: "Авжеж, відвідував".

Нагадаємо, 18 квітня російські пропагандисти відзвітували про візит диктатора Володимира Путіна на окуповані території України. Повідомлялося, що той побував у Херсонській області та Луганській.

Додамо, що до цього, у березні російські пропагандисти також повідомляли про "візит" Путіна на окуповані території України. Тоді він побував у захопленому Криму на річницю окупації півострова військами РФ. А також їздив у Маріуполь.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ПутінГлавное управление разведкиКИрило Буданов