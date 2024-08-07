Путін через добу відреагував на "прорив" кордону у Курській області

"Почати доведеться з подій у Курській області. Як відомо, київський режим здійснив чергову масштабну провокацію, веде невибіркову стрілянину з різних видів зброї, зокрема ракетної, по цивільних будівлях, житлових будинках, машинах швидкої допомоги", - заявив диктатор.

За словами Путіна, після засідання Ради безпеки він збирається провести нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації у Курській області.

Також він доручив заступнику голови уряду Денису Мантурову координувати роботу з надання допомоги мешканцям Курської області. Мовляв "заходи мають бути вжиті негайно".

Що відомо про "прорив" у Курській області

Нагадаємо, що вчора вранці після масованого обстрілу міста Суджа, яке вже майже зруйноване та спустошене, місцева влада та російські пабліки повідомили так званий про "прорив кордону бійцями ЗСУ" в Курській області. Від учора, за даними росіян, бої не вщухають. Більше того, українські війська буцімто зайняли низку населених пунктів. Місцева влада займається евакуацією населення з зон, які перебувають під обстрілами чи в зонах боїв.

Крім того, в РФ вже визнали, що зазнали втрат у техніці та особовому складі. Також під час прикордонної операції, за даними джерел РБК-Україна, дрон СБУ підбив гелікоптер Мі-28. Офіційно військово-політичне керівництво ніяк не коментує ситуацію і не брало на себе причетності. Тим часом в Росії вже розслідують "прорив" кордону за статтею "тероризм".