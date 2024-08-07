Путін через добу відреагував на "прорив" кордону у Курській області

Через добу після так званого "прориву" кордону в Курській області російський диктатор Володимир Путін вперше виступив із реакцією. Під час засідання Радбезу він назвав це "масштабною провокацією" та очікувано звинуватив в усьому Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.
"Почати доведеться з подій у Курській області. Як відомо, київський режим здійснив чергову масштабну провокацію, веде невибіркову стрілянину з різних видів зброї, зокрема ракетної, по цивільних будівлях, житлових будинках, машинах швидкої допомоги", - заявив диктатор.
За словами Путіна, після засідання Ради безпеки він збирається провести нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації у Курській області.
Також він доручив заступнику голови уряду Денису Мантурову координувати роботу з надання допомоги мешканцям Курської області. Мовляв "заходи мають бути вжиті негайно".
Нагадаємо, що вчора вранці після масованого обстрілу міста Суджа, яке вже майже зруйноване та спустошене, місцева влада та російські пабліки повідомили так званий про "прорив кордону бійцями ЗСУ" в Курській області. Від учора, за даними росіян, бої не вщухають. Більше того, українські війська буцімто зайняли низку населених пунктів. Місцева влада займається евакуацією населення з зон, які перебувають під обстрілами чи в зонах боїв.
Крім того, в РФ вже визнали, що зазнали втрат у техніці та особовому складі. Також під час прикордонної операції, за даними джерел РБК-Україна, дрон СБУ підбив гелікоптер Мі-28. Офіційно військово-політичне керівництво ніяк не коментує ситуацію і не брало на себе причетності. Тим часом в Росії вже розслідують "прорив" кордону за статтею "тероризм".
Більше про те, що відбувається в Курській області та де йдуть можливі бої - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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