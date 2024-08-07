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Путін через добу відреагував на "прорив" кордону у Курській області

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Через добу після так званого "прориву" кордону в Курській області російський диктатор Володимир Путін вперше виступив із реакцією. Під час засідання Радбезу він назвав це "масштабною провокацією" та очікувано звинуватив в усьому Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна.

"Почати доведеться з подій у Курській області. Як відомо, київський режим здійснив чергову масштабну провокацію, веде невибіркову стрілянину з різних видів зброї, зокрема ракетної, по цивільних будівлях, житлових будинках, машинах швидкої допомоги", - заявив диктатор. 

За словами Путіна, після засідання Ради безпеки він збирається провести нараду з керівниками силових відомств щодо ситуації у Курській області.

Також він доручив заступнику голови уряду Денису Мантурову координувати роботу з надання допомоги мешканцям Курської області. Мовляв "заходи мають бути вжиті негайно".

 

Що відомо про "прорив" у Курській області

Нагадаємо, що вчора вранці після масованого обстрілу міста Суджа, яке вже майже зруйноване та спустошене, місцева влада та російські пабліки повідомили так званий про "прорив кордону бійцями ЗСУ" в Курській області. Від учора, за даними росіян, бої не вщухають. Більше того, українські війська буцімто зайняли низку населених пунктів. Місцева влада займається евакуацією населення з зон, які перебувають під обстрілами чи в зонах боїв.

Крім того, в РФ вже визнали, що зазнали втрат у техніці та особовому складі. Також під час прикордонної операції, за даними джерел РБК-Україна, дрон СБУ підбив гелікоптер Мі-28. Офіційно військово-політичне керівництво ніяк не коментує ситуацію і не брало на себе причетності. Тим часом в Росії вже розслідують "прорив" кордону за статтею "тероризм". 

 

Більше про те, що відбувається в Курській області та де йдуть можливі бої - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

Також ми писали, чи може війна перейти на територію РФ.

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