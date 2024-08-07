Путин спустя сутки отреагировал на "прорыв" границы в Курской области

Спустя сутки после так называемого "прорыва" границы в Курской области российский диктатор Владимир Путин впервые выступил с реакцией. Во время заседания Совбеза он назвал это "масштабной провокацией" и ожидаемо обвинил во всем Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина.
"Начать придется с событий в Курской области. Как известно, киевский режим совершил очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи", - заявил диктатор.
По словам Путина, после заседания Совбеза он собирается провести совещание с руководителями силовых ведомств по ситуации в Курской области.
Также он поручил заместителю главы правительства Денису Мантурову координировать работу по оказанию помощи жителям Курской области. Мол "меры должны быть приняты немедленно".
Напомним, что вчера утром после массированного обстрела города Суджа, который уже почти разрушен и опустошен, местные власти и российские паблики сообщили о так называемом "прорыве границы бойцами ВСУ" в Курской области. Со вчера, по данным россиян, бои не утихают. Более того, украинские войска якобы заняли ряд населенных пунктов. Местные власти занимаются эвакуацией населения из зон, находящихся под обстрелами или в зонах боев.
Кроме того, в РФ уже признали, что понесли потери в технике и личном составе. Также во время пограничной операции, по данным источников РБК-Украина, дрон СБУ подбил вертолет Ми-28. Официально военно-политическое руководство никак не комментирует ситуацию и не брало на себя причастности. Тем временем в России уже расследуют "прорыв" границы по статье "терроризм".
Больше о том, что происходит в Курской области и где идут возможные бои - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.
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