Путін буде примушувати Лукашенка вдарити по напрямку Луцьк - Львів, - Жданов

Під час зустрічі Володимир Путін буде тиснути на Олександра Лукашенка, щоб той задіяв білоруські війська для нападу на Україну. Але цей план навряд чи буде реалізований.

"Як я розумію, скоро знову буде зустріч Путіна і Лукашенка. Але після 9 травня. Думаю, що Путін знову буде намагатися примусити Лукашенка, щоби білоруська армія вдарила по напрямку Луцьк - Львів", - сказав він.

Водночас експерт нагадав, що Лукашенко відвертівся ще тоді, коли Путін був на вершині Олімпу - коли війна тільки починалася.

"А сьогодні він тим більше не втрутиться, я вважаю. Але Путін буде тиснути на нього дуже сильно", - додав Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що станом на сьогодні російські війська зосереджують всі свої основні сили на Маріуполі та ізюмському напрямку. А всі інші - це відволікаючий маневр окупантів, де вони не мають спроможностей для наступу.