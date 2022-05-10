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Путін буде примушувати Лукашенка вдарити по напрямку Луцьк - Львів, - Жданов

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Україна, Вівторок 10 травня 2022 12:49
Путін буде примушувати Лукашенка вдарити по напрямку Луцьк - Львів, - Жданов Фото: військовий експерт Олег Жданов (facebook.com)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Під час зустрічі Володимир Путін буде тиснути на Олександра Лукашенка, щоб той задіяв білоруські війська для нападу на Україну. Але цей план навряд чи буде реалізований.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів військовий експерт Олег Жданов.

"Як я розумію, скоро знову буде зустріч Путіна і Лукашенка. Але після 9 травня. Думаю, що Путін знову буде намагатися примусити Лукашенка, щоби білоруська армія вдарила по напрямку Луцьк - Львів", - сказав він.

Водночас експерт нагадав, що Лукашенко відвертівся ще тоді, коли Путін був на вершині Олімпу - коли війна тільки починалася.

"А сьогодні він тим більше не втрутиться, я вважаю. Але Путін буде тиснути на нього дуже сильно", - додав Жданов.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що станом на сьогодні російські війська зосереджують всі свої основні сили на Маріуполі та ізюмському напрямку. А всі інші - це відволікаючий маневр окупантів, де вони не мають спроможностей для наступу.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін
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