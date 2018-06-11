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Интервью

Путин бросил вызов глобальной безопасности, - Парубий

НовостиПолитика    11.06.2018 - 13:35
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)
Фото: Андрей Парубий (rada.gov.ua)

По словам Парубия, цель Кремля - ​​восстановить то геополитическое влияние, которое в свое время имел Советский Союз

Президент России Владимир Путин бросил вызов глобальной системе безопасности. Об этом заявил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий во время визита во Францию, передает пресс-служба ВР.

Так, спикер выступил в Международной Дипломатической академии с докладом на тему: "Украина, внешние и внутренние вызовы".

"Тот, кто считает, что это просто агрессия России против Украины - очень ошибается... Путин бросил вызов глобальной системе безопасности и сегодня составляет глобальную угрозу для всего цивилизованного мира", - подчеркнул глава ВР.

Спикер напомнил о высказывании Путина о том, что величайшей геополитической катастрофой 20-го века является распад Советского Союза.

"В этих словах есть ответ на многие вопросы. Цель Кремля - ​​восстановить то геополитическое влияние, которое в свое время имел Советский Союз - в форме новой Российской империи, и Украина в этих планах очень важна, может даже является ключевым звеном, но не последним и не единственным", - отметил Парубий.

Кроме того, он указал, что Украина остро поднимает вопрос информационной защиты.

"Мы видим, что российские СМИ, в том числе и глобальные, играют роль не средств донесения информации, а элементов гибридной войны и пропаганды", - отметил глава украинского парламента.

Парубий также обратил внимание на проблему экономического влияния и экономической агрессии со стороны России.

"Мы видим, как Путин использует ресурс для глобального влияния, не скрывая свое финансирование радикальных движений в разных странах Европы, пропагандируя евроскептицизм, пытаясь расколоть Европу. И это устойчивый пример того, что его политика имеет глобальные антиевропейские цели", - подытожил глава Рады.

Напомним, в январе Парубий заявил, что Российская Федерация начала подготовку к вооруженной агрессии в Украине с 2012 года.

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Теги публикации: Владимир Путин, Андрей Парубий, Российская Федерация, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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