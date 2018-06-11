Путін кинув виклик глобальній системі безпеки, - Парубій

За словами Парубія, ціль Кремля - відновити той геополітичний вплив, який свого часу мав Радянський Союз

Президент Росії Володимир Путін кинув виклик глобальній системі безпеки. Про це заявив спікер Верховної ради України Андрій Парубій під час візиту до Франції, передає прес-служба ВР.

Так, спікер виступив у Міжнародній Дипломатичній академії з доповіддю на тему: "Україна, зовнішні та внутрішні виклики".

"Той, хто вважає, що це просто агресія Росії проти України - дуже помиляється… Путін кинув виклик глобальній системі безпеки і сьогодні становить глобальну загрозу для всього цивілізованого світу", - підкреслив голова ВР.

Спікер нагадав про вислів Путіна про те, що найбільшою геополітичною катастрофою 20-го століття є розпад Радянського Союзу.

"У цих словах є відповідь на багато питань. Ціль Кремля - відновити той геополітичний вплив, який свого часу мав Радянський Союз, - у формі новітньої Російської імперії, і Україна у тих планах є дуже важливою, може, навіть, ключовою ланкою, але не останньою і не єдиною", - зазначив Парубій.

Крім того, він вказав, що Україна гостро піднімає питання інформаційного захисту.

"Ми бачимо, що російські ЗМІ, у тому числі і глобальні, відіграють роль не засобів донесення інформації, а елементів гібридної війни і пропаганди", - зазначив очільник українського парламенту.

Парубій також зосередив увагу на проблемі економічного впливу і економічної агресії з боку Росії.

"Ми бачимо, як Путін використовує ресурс для глобального впливу, не приховуючи своє фінансування радикальних рухів у різних країнах Європи, пропагуючи євроскептицизм, намагаючись розколоти Європу. І це є сталий приклад того, що його політика має глобальні антиєвропейські цілі", - підсумував голова Ради.

Нагадаємо, у січні Парубій заявив, що Російська Федерація розпочала підготовку до збройної агресії в Україні з 2012 року.