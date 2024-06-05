ua en ru
Ср, 05 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Путін у бронежилеті: у ГУР розповіли, як довго глава Кремля носить захист

Росія, Середа 05 червня 2024 11:16
UA EN RU
Путін у бронежилеті: у ГУР розповіли, як довго глава Кремля носить захист Фото: глава Кремля Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Глава Кремля Володимир Путін справді носить бронежилет. Причому робить він це вже останні 5 років.

Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов, пише РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

"Людина, схожа на путіна, регулярно його використовує, принаймні, останні 5 років", - заявив він.

Історія з бронежилетом Путіна

4 червня російські ЗМІ розтиражували інформацію про те, що глава Кремля Володимир Путін під час виступів на публіці почав носити бронежилет.

При цьому, за даними The Moscow Times, Путін почав носити бронежилет ще в 2023 році за рекомендацією Федеральної служби охорони та Служби безпеки. Крім того, він одягав бронежилет і 9 травня 2024 року під час параду в Москві.

У свою чергу, офіційно Кремль відкидає необхідність підвищення заходів безпеки для Путіна.

Як раніше писало РБК-Україна, за даними ГУР, Путін може мати щонайменше трьох двійників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація
NEWS
Втрачено військовий квиток? Що робити та який загрожує штраф
Втрачено військовий квиток? Що робити та який загрожує штраф
DAILY
"Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Щоб запам'ятали не зеком". Чому ув'язнені йдуть на фронт і якою буде їхня служба