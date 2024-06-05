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Путин в бронежилете: в ГУР рассказали, как долго глава Кремля носит защиту

Россия, Среда 05 июня 2024 11:16
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Путин в бронежилете: в ГУР рассказали, как долго глава Кремля носит защиту Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Кремля Владимир Путин действительно носит бронежилет. Причем, делает он это уже последние 5 лет.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов, пишет РБК-Украина со ссылкой на АрміяInform.

"Человек, похожий на путина, регулярно его использует, по крайней мере, последние 5 лет", - заявил он.

История с бронежилетом Путина

4 июня российские СМИ растиражировали информацию про то, что глава Кремля Владимир Путин во время выступлений на публике начал носить бронежилет.

При этом, по данным The Moscow Times, Путин начал носить бронежилет еще в 2023 году по рекомендации Федеральной службы охраны и Службы безопасности. Кроме того, он надевал бронежилет и 9 мая 2024 года во время парада в Москве.

В свою очередь, официально Кремль отвергает необходимость повышения мер безопасности для Путина.

Как ранее писало РБК-Украина, по данным ГУР, Путин может иметь по меньшей мере трех двойников.

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Владимир Путин Российская Федерация
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