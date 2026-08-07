Путін боїться їздити в європейські регіони РФ, куди дістають дрони, - ЗМІ

Куди планує поїхати Путін

За даними ЗМІ, наступного тижня Путін планує відвідати Новосибірськ. Це стане п'ятим регіоном, який він відвідає після тривалої паузи. Лише в одному випадку виїзд стосувався європейської частини країни.

Офіційно про візит до Новосибірської області Кремль ще не повідомляв. Проте серед можливих заходів називають відкриття наукового об'єкта "СКІФ", відвідування кампусу місцевого університету та зустріч із губернатором.

Маршрути диктатора та страх атак

З червня 2026 року диктатор обирає для візитів переважно Сибір та віддалені території, які або взагалі не зазнають атак дронів, або піддавалися їм украй рідко:

24 липня - Іркутськ (відвідував авіаційний завод);

25 липня - Омськ (зустріч із президентом Казахстану);

3 серпня - Красноярський край (неанонсований візит).

Єдиним винятком серед регіонів у європейській частині РФ стала Казань, куди Путін приїздив на заздалегідь спланований саміт.

Під час цієї поїздки в місті вжили безпрецедентних заходів безпеки - стягнули силовиків з інших областей, заборонили рух електросамокатів та глушили зв'язок.

Винятками також залишаються Москва, Санкт-Петербург та Валдай, де розташовані його основні резиденції.

До цієї серії поїздок Путін практично не з'являвся в регіонах з листопада 2025 року.

За даними джерел у журналістських розслідуваннях, диктатор почав суттєво хвилюватися за власну безпеку після ймовірної атаки безпілотників на його резиденцію на Валдаї в грудні.