Путин боится ездить в европейские регионы РФ, куда достают дроны, - СМИ

Российский диктатор Владимир Путин после возобновления визитов по регионам перестал ездить в европейскую часть РФ, куда регулярно долетают украинские беспилотники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Агентство".
По данным СМИ, на следующей неделе Путин планирует посетить Новосибирск. Это станет пятым регионом, который он посетит после продолжительной паузы. Лишь в одном случае выезд касался европейской части страны.
Официально о визите в Новосибирскую область Кремль еще не сообщал. Однако среди возможных мер называют открытие научного объекта "СКИФ", посещение кампуса местного университета и встречу с губернатором.
С июня 2026 года диктатор выбирает для визитов преимущественно Сибирь и отдаленные территории, которые либо вообще не подвергаются атакам дронов, либо подвергались им крайне редко:
Единственным исключением среди регионов в европейской части РФ стала Казань, куда Путин приезжал на заранее спланированный саммит.
Во время этой поездки в городе приняли беспрецедентные меры безопасности - стянули силовиков из других областей, запретили движение электросамокатов и глушили связь.
Исключения также остаются Москва, Санкт-Петербург и Валдай, где расположены его основные резиденции.
В эту серию поездок Путин практически не появлялся в регионах с ноября 2025 года.
По данным источников в журналистских расследованиях, диктатор начал существенно переживать за собственную безопасность после вероятной атаки беспилотников на его резиденцию на Валдае в декабре.
Напомним, что в то же время российский диктатор продолжает готовиться к продолжительному противостоянию.
Ранее сообщалось, что Путин планирует вести войну против Украины еще как минимум три года и активного ищет средства для покрытия расходов. Для этого в России урезают расходы на социальные статьи и перенаправляют их в оборонный бюджет.
Кроме этого, в РФ ощущается острая нехватка живой силы, из-за чего власти ищут новые способы пополнения росармии.
В частности, Путин сократил список преступлений, наличие которых запрещает подписание контракта с Министерством обороны РФ. Впрочем, даже по новым нормам в ряды окупантов пока не берут педофилов, экстремистов и лиц, судимых за государственную измену.