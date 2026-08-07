Путин боится ездить в европейские регионы РФ, куда достают дроны, - СМИ

Куда планирует поехать Путин

По данным СМИ, на следующей неделе Путин планирует посетить Новосибирск. Это станет пятым регионом, который он посетит после продолжительной паузы. Лишь в одном случае выезд касался европейской части страны.

Официально о визите в Новосибирскую область Кремль еще не сообщал. Однако среди возможных мер называют открытие научного объекта "СКИФ", посещение кампуса местного университета и встречу с губернатором.

Маршруты диктатора и страх атак

С июня 2026 года диктатор выбирает для визитов преимущественно Сибирь и отдаленные территории, которые либо вообще не подвергаются атакам дронов, либо подвергались им крайне редко:

24 июля - Иркутск (посещал авиационный завод);

25 июля - Омск (встреча с президентом Казахстана);

3 августа - Красноярский край (неанонсированный визит).

Единственным исключением среди регионов в европейской части РФ стала Казань, куда Путин приезжал на заранее спланированный саммит.

Во время этой поездки в городе приняли беспрецедентные меры безопасности - стянули силовиков из других областей, запретили движение электросамокатов и глушили связь.

Исключения также остаются Москва, Санкт-Петербург и Валдай, где расположены его основные резиденции.

В эту серию поездок Путин практически не появлялся в регионах с ноября 2025 года.

По данным источников в журналистских расследованиях, диктатор начал существенно переживать за собственную безопасность после вероятной атаки беспилотников на его резиденцию на Валдае в декабре.