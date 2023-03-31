Путін боїться відправляти нещодавно мобілізованих в Україну, - ISW

Через побоювання за стабільність свого режиму російський диктатор Володимир Путін, навряд чи направить нещодавно мобілізованих росіян в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Використання Путіним призовників у зимово-весняний період 2022 року спровокувало соціальну напруженість у Росії, тому диктатор, навряд чи ризикне стабільністю свого режиму, спрямувавши новобранців на передову.

Президент Росії не задіяв мобілізованих із призовних циклів весни 2022 року у відповідь на контрнаступ України у вересні 2022 року в Харківській області, а натомість призвав резервістів, щоб стабілізувати лінію фронту.

Це рішення вказує на те, що він віддає перевагу мобілізації резервістів, а не заклику в бій - ймовірно, з політичних причин, вважають аналітики інституту вивчення війни.