Путин боится отправлять недавно мобилизованных в Украину, - ISW

Из-за опасений за стабильность своего режима российский диктатор Владимир Путин вряд ли направит недавно мобилизованных россиян в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Использование Путиным призывников в зимне-весенний период 2022 года спровоцировало социальную напряженность в России, поэтому диктатор вряд ли рискнет стабильностью своего режима, направив новобранцев на передовую.

Президент России не задействовал мобилизованные из призывных циклов весны 2022 года в ответ на контрнаступление Украины в сентябре 2022 года в Харьковской области, а призвал резервистов, чтобы стабилизировать линию фронта.

Это решение указывает на то, что он предпочитает мобилизацию резервистов, а не призыв в бой - вероятно, по политическим причинам, считают аналитики института изучения войны.