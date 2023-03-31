Путин боится отправлять недавно мобилизованных в Украину, - ISW

Из-за опасений за стабильность своего режима российский диктатор Владимир Путин вряд ли направит недавно мобилизованных россиян в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Использование Путиным призывников в зимне-весенний период 2022 года спровоцировало социальную напряженность в России, поэтому диктатор вряд ли рискнет стабильностью своего режима, направив новобранцев на передовую.
Президент России не задействовал мобилизованные из призывных циклов весны 2022 года в ответ на контрнаступление Украины в сентябре 2022 года в Харьковской области, а призвал резервистов, чтобы стабилизировать линию фронта.
Это решение указывает на то, что он предпочитает мобилизацию резервистов, а не призыв в бой - вероятно, по политическим причинам, считают аналитики института изучения войны.
Ранее мы писали, что ЧВК "Вагнера" и российская армия, вероятно, потеряли значительное количество живой силы в районе Бахмута.
Напомним, Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ. С 1 апреля по 15 июля на военную службу заберут 147 тысяч человек.
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