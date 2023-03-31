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Путин боится отправлять недавно мобилизованных в Украину, - ISW

Фото: президент РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Максим Шушко

Из-за опасений за стабильность своего режима российский диктатор Владимир Путин вряд ли направит недавно мобилизованных россиян в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Использование Путиным призывников в зимне-весенний период 2022 года спровоцировало социальную напряженность в России, поэтому диктатор вряд ли рискнет стабильностью своего режима, направив новобранцев на передовую.

Президент России не задействовал мобилизованные из призывных циклов весны 2022 года в ответ на контрнаступление Украины в сентябре 2022 года в Харьковской области, а призвал резервистов, чтобы стабилизировать линию фронта.

Это решение указывает на то, что он предпочитает мобилизацию резервистов, а не призыв в бой - вероятно, по политическим причинам, считают аналитики института изучения войны.

Ранее мы писали, что ЧВК "Вагнера" и российская армия, вероятно, потеряли значительное количество живой силы в районе Бахмута.

Напомним, Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ. С 1 апреля по 15 июля на военную службу заберут 147 тысяч человек.

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Владимир ПутинВойна России против УкраиныМобилизация в России