Путін боїться того, що може дати саміт миру, - Зеленський

"Путін не просто хоче зірвати саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати саміт", - сказав Зеленський.

За його словами, світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки.

"Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення - у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення - теж. Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє. Саміт миру - це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто", - зазначив президент.

Зеленський також подякував всім у світі, хто допомагає Україні з організацією саміту миру та "проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближчим".