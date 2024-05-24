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Путін боїться того, що може дати саміт миру, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Російський диктатор Володимир Путін боїться того, що може дати саміт миру, який відбудеться у червні у Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Путін не просто хоче зірвати саміт миру і багато що намагається для цього зробити. Він ще й боїться того, що може дати саміт", - сказав Зеленський.

За його словами, світ здатен примусити Росію до миру і до дотримання норм міжнародної безпеки.

"Росії нічого протиставити світовій більшості: попри всю путінську брехню, він залежить від оточення - у широкому сенсі цього слова. Від міжнародного оточення - теж. Ніхто у світі не зацікавлений у цій війні, крім самого агресора, і кожен це насправді розуміє. Саміт миру - це такий формат, який не дозволить Путіну більше брехати. А без брехні він абсолютно ніхто", - зазначив президент.

Зеленський також подякував всім у світі, хто допомагає Україні з організацією саміту миру та "проявляє своє лідерство, щоб справжній мир став ближчим".

 

 

Саміт миру

Глобальний саміт миру відбудеться у Швейцарії 15-16 червня. Україна та Швейцарія запросили на захід понад 150 країн.

Низка світових лідерів вже підтвердили свою участь у саміті, а от Росія запрошення не отримала.

Нещодавно в Офісі президента розповіли, що вважатимуть переможним результатом саміту миру по Україні.

Також президент України Володимир Зеленський озвучив теми, які мають намір обговорити на саміті. Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

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