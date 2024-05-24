Путин боится того, что может дать саммит мира, - Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин боится того, что может дать саммит мира, который состоится в июне в Швейцарии.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Путин не просто хочет сорвать саммит мира и многое пытается для этого сделать. Он еще и боится того, что может дать саммит", - сказал Зеленский.
По его словам, мир способен принудить Россию к миру и соблюдению норм международной безопасности.
"России нечего противопоставить мировому большинству: при всей путинской лжи, он зависит от окружения - в широком смысле этого слова. От международного окружения - тоже. Никто в мире не заинтересован в этой войне, кроме самого агрессора, и каждый это действительно понимает. Саммит мира - это такой формат, который не позволит Путину больше лгать. А без лжи он абсолютно никто", - отметил президент.
Зеленский также поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине с организацией саммита мира и "проявляет свое лидерство, чтобы настоящий мир стал ближе".
Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии 15-16 июня. Украина и Швейцария пригласили на мероприятие более 150 стран.
Ряд мировых лидеров уже подтвердили свое участие в саммите, а вот Россия приглашения не получила.
Недавно в Офисе президента рассказали, что будут считать победным результатом саммита мира по Украине.
Также президент Украины Владимир Зеленский озвучил темы, которые намерены обсудить на саммите. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.
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