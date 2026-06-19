Путін боїться свою армію і кінця війни без перемоги, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що диктатор РФ Володимир Путін боїться повернення своєї армії додому та закінчення війни.
Як повідомляє РБК-Україна, про це глава держави сказав в коментарі з журналістами.
"Путін боїться повернення своєї армії додому. Тому він так боїться кінця війни без перемоги. Перемоги не буде. Він боїться своєї армії фізично, і тому якщо не буде припинення війни без конкретних гарантій безпеки, він повернеться до війни. І в цей раз під ударом можуть бути інші", - сказав президент.
Зеленський додав, що Путін буде в Кремлі до смерті і має лише одну ціль - це повернення Радянського Союзу. Однак без України це неможливо.
Також президент підбив підсумки зустрічей у Європі та зазначив, що усі партнери впевнені у тому, що разом з Україною Путіна вдасться зупинити.
"Головні висновки всіх партнерів. Україна сильна, всі це визнають, абсолютно. Путін не хоче зупинятись, і всі його розмови про те, що він хоче миру - все брехня. Всі партнери, всі європейці це відчувають, але всі впевнені, що ми разом його зупинимо. Ключове - разом і зупинимо", - резюмував глава держави.
Путін у глухому куті
Нагадаємо, вчора міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що диктатор РФ Володимир Путін зайшов у глухий кут у війні з Україною, і ця війна завдає країні-агресору дедалі більшої шкоди.
Також ми писали, що після атаки українських сил на Московський НПЗ президент України Володимир Зеленський заявив, що росіянам слід чинити тиск на Путіна, якщо вони хочуть, щоб наслідки війни тривали.
Він також сказав, що більше половини росіян хочуть завершення війни. Зокрема, вони бачать, що Росія не перемагає на полі бою.