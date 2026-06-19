Путін боїться свою армію і кінця війни без перемоги, - Зеленський

Як повідомляє РБК-Україна , про це глава держави сказав в коментарі з журналістами.

"Путін боїться повернення своєї армії додому. Тому він так боїться кінця війни без перемоги. Перемоги не буде. Він боїться своєї армії фізично, і тому якщо не буде припинення війни без конкретних гарантій безпеки, він повернеться до війни. І в цей раз під ударом можуть бути інші", - сказав президент.

Зеленський додав, що Путін буде в Кремлі до смерті і має лише одну ціль - це повернення Радянського Союзу. Однак без України це неможливо.

Також президент підбив підсумки зустрічей у Європі та зазначив, що усі партнери впевнені у тому, що разом з Україною Путіна вдасться зупинити.

"Головні висновки всіх партнерів. Україна сильна, всі це визнають, абсолютно. Путін не хоче зупинятись, і всі його розмови про те, що він хоче миру - все брехня. Всі партнери, всі європейці це відчувають, але всі впевнені, що ми разом його зупинимо. Ключове - разом і зупинимо", - резюмував глава держави.