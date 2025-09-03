Путін боїться, що Україна справді вступить до ЄС, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін боїться, що Україна досягне успіху, зокрема вступить до Європейського Союзу.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Le Point.
"Путін дуже боїться, що Україна досягне успіху. У всіх сенсах цього слова. Він боїться, що Україна справді вступить до ЄС. І я говорю не про інституції, я говорю про відсутність кордонів між Україною та країнами ЄС", - сказав Зеленський.
За його словами, в Україні люди вже вільні, і Путіну це не подобається. Тому, що росіяни могли б брати приклад з українців.
Зеленський також нагадав, що російський диктатор проти вступу України до НАТО. І, за його словами, не тому, що Альянс може бути загрозою, адже НАТО - це про оборону, а не про наступ.
"По суті, знаєте, наша ситуація така, як коли у вас є дуже поганий сусід, який заздрить вашому успіху. У вас є сім'я, вас люблять, а його не люблять. І ця людина навіть не виходить на вулицю, вона не виходить зі своєї кімнати, боячись, що хтось плюне їй в обличчя. Ось у чому проблема України. Путін не любить бачити успіх України. Але Україна досягне успіху", - додав президент.
Нагадаємо, Росія постійно заявляє, що не хоче, щоб Україна вступала до ЄС та НАТО. Це одна з умов Кремля для завершення війн проти України.
Зокрема, сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умови Кремля, які, на його думку, стануть запорукою "тривалого" миру.
За словами очільника російського МЗС, для досягнення тривалого миру, слід визнати та закріпити в міжнародно-правовій формі нові "територіальні реалії", що склалися після приєднання Криму, Севастополя, "ДНР" та "ЛНР", а також Запорізької та Херсонської областей до Росії внаслідок так званих "референдумів".
"Має бути гарантований нейтральний, позаблоковий і без’ядерний статус України. Ці умови були зафіксовані в Декларації про державний суверенітет України 1990 року, і саме на їхній основі Росія та міжнародна спільнота визнали українську державність", - заявив Лавров.
Озвучені главою російського МЗС умови практично повністю збігаються з оголошеними раніше диктатором Володимиром Путіним вимогами до України для настання миру: