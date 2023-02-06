Путін боїться ризикувати задля досягнення своїх цілей у війні проти України, - ISW

На думку експертів ISW, він, ймовірно, виходив з помилкового припущення, що російські війська можуть змусити Україну капітулювати без значних військових жертв, і розглядав російське вторгнення як обмежений і прийнятний ризик.

Російські спецслужби, як повідомляється, чекали на крах українських збройних сил, а кремлівські пропагандисти заздалегідь опублікували заздалегідь написану статтю, яка вихваляє "перемогу" Росії 26 лютого 2022 року.

Ряд економічних кроків уряду РФ свідчать про те, що російський диктатор та його команда помилково вважали, що Захід не піде на серйозні витрати через його вторгнення.

Провал наступу на Київ змусив Путіна зіткнутися із складними рішеннями. Але президент РФ, як і раніше, неохоче віддає накази про складні зміни в російських збройних силах і суспільстві, які, ймовірно, необхідні для "порятунку" його війни.

Ключові висновки ISW за 5 лютого: