Путин боится рисковать ради достижения своих целей в войне против Украины, - ISW

Шаги президента РФ Владимира Путина в отношении Украины указывают на вероятное несоответствие между его максималистскими целями и его готовностью принимать рискованные решения, необходимые для их достижения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
По мнению экспертов ISW, он, вероятно, исходил из ошибочного предположения, что российские войска могут заставить Украину капитулировать без каких-либо значительных военных жертв, и рассматривал российское вторжение как ограниченный и приемлемый риск.
Российские спецслужбы, как сообщается, ожидали краха украинских вооруженных сил, а кремлевские пропагандисты заблаговременно опубликовали заранее написанную статью, восхваляющую "победу" России 26 февраля 2022 года.
Ряд экономических шагов правительства РФ свидетельствуют о том, что российский диктатор и его команда ошибочно полагали, что Запад не пойдет на серьезные расходы в связи с его вторжением.
Провал наступления на Киев вынудил Путина столкнуться со сложными решениями. Но президент РФ по-прежнему неохотно отдает приказы о сложных изменениях в российских вооруженных силах и обществе, которые, вероятно, необходимы для "спасения" его войны.
Напомним, ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что российский диктатор якобы пообещал не убивать Зеленского.
Позже советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк назвал такое заявление фикцией.
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