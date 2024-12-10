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Путін боїться лише Трампа і, можливо, Китаю, - Зеленський

Фото: обраний президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Російський диктатор Володимир Путін боїться обраного президента США Дональда Трампа. Також він, можливо, боїться Китаю.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Голова держави поінформував, що сказав ці слова Трампу під трьохсторонної зустрічі у Парижі, яку організував президент Франції Еммануель Макрон.

"Я сказав президенту Трампу, що Путін боїться лише його і, можливо, Китаю. І це правда. Лише рішучість може привести цю війну до справедливого завершення та забезпечити тривалий мир", - йдеться у повідомленні на сторінці Зеленського.

Президент підкреслив, що Америка здатна досягти надзвичайних результатів, чого не змогли зробити інші. І для того, щоб досягти успіху в завершенні війни Росії проти України, потрібна єдність. Зокрема, єдність США, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку, сильні позиції та гарантії миру.

"Найважливіше - працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш головний пріоритет. Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо", - написав голова держави.

Зеленський додав, що це правильний підхід і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані для забезпечення справді міцного миру.

Нагадаємо, що в суботу 7 грудня президент України Володимир Зеленський зустрівся в Парижі з обраним президентом США Дональдом Трампом, яких приймав французький лідер Еммануель Макрон. Зазначимо, що український та американський лідери приїхали з нагоди відкриття відновленого Собору Паризької Богоматері.

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