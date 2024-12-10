Путин боится только Трампа и, возможно, Китая, - Зеленский

Глава государства проинформировал, что сказал эти слова Трампу во время трехсторонней встречи в Париже, которую организовал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Я сказал президенту Трампу, что Путин боится только его и, возможно, Китая. И это правда. Только решительность может привести эту войну к справедливому завершению и обеспечить длительный мир", - говорится в сообщении на странице Зеленского.

Президент подчеркнул, что Америка способна достичь чрезвычайных результатов, чего не смогли сделать другие. И для того, чтобы достичь успеха в завершении войны России против Украины, нужно единство. В частности, единство США, Европы и всех в мире, кто ценит безопасность, сильные позиции и гарантии мира.

"Самое важное - работать вместе над тем, как завершить эту войну. Это наш главный приоритет. Именно на этом мы сосредоточились во время встречи в Париже, и это был очень продуктивный разговор. Я еще раз выражаю благодарность президенту Макрону за ее организацию, а также глубокую благодарность президенту Трампу за его твердую решимость завершить эту войну справедливо", - написал глава государства.

Зеленский добавил, что это верный подход и важно, чтобы все детали были тщательно проработаны для обеспечения действительно крепкого мира.