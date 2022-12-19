Путін боїться Кадирова. Як тільки не стане диктатора, Ічкерія стане вільною, - Данілов

"Насправді Путін боїться Кадирова. Тому що це людина, яка може створити йому дуже величезний клопіт", - сказав секретар РНБО.

Він зазначив, що по суті у Росії є окремо своя армія, а є армія Кадирова.

"Якщо Путін не дав би повну свободу дій, не дозволяв би Кадирову та всім його спільникам безкарно робити все, що їм заманеться в будь-якому місті Російської Федерації, тоді б Ічкерія давно повстала і була уже вільною", - сказав Данілов.

Він повідомив про певну домовленість: Путін дає гроші, преференції, можливості, ордени. В обмін на це Ічкерія залишається у складі Росії.

"Як тільки не стане Путіна, Ічкерія стане вільною країною. Чи то з Кадировим, чи то без Кадирова, повірте, це відбудеться обов’язково і дуже-дуже швидко. Тому що це - окрема країна, яка не має відношення до Російської Федерації від слова зовсім", - сказав секретар РНБО.

Він також додав, що усі знають про те, що саме Путін дав команду убити батька Кадирова. А по законах цього народу має бути обов’язкова відповідь. Чому Кадиров цього не робить, це вже окрема розмова.

Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що так званий "глава" Чечні Рамзан Кадиров посилює владу чеченців на тимчасово окупованому Донбасі.

Окрім того, WSJ писало, що російська влада доручила Кадирову виконувати брудну роботу у війні проти України. Його армія мала вбити Зеленського і досі займаються тортурами українців.

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