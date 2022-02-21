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Путин боится, что Украина вместе с НАТО попробует силой вернуть Крым

Автор: Владислав Красинский

Президент РФ Владимир Путин считает, что после принятия Украины в НАТО, угрозы для России "многократно возрастут". По его словам, тогда оккупированный Крым начнут возвращать силовым путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина в ходе заседания Совбеза РФ.

Путин напомнил, что 5 статья Договора о создании НАТО предполагает, что все страны должны воевать на стороне своего союзника, если он подвергается агрессии.

"Поскольку никто не признает волеизъявление крымчан и севастопольцев, а Украина настаивает, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом", - добавил российский лидер.

По его словам, в таком случае весь Североатлантический блок будет обязан включиться в эти события.

Напомним, все высшее военно-политическое руководство Украины не единожды заявляло, что оккупированные территории вернутся в Украину исключительно мирным дипломатическим путем.

Отметим, ранее Путин уже высказал опасение, что после вступления в НАТО Украина якобы попытается вернуть оккупированный Крым силовым путем.

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Владимир ПутинНАТОКрым