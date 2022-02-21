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Путін боїться, що Україна разом з НАТО спробує силою повернути Крим

Автор: Владислав Красінський

Президент РФ Володимир Путін вважає, що після прийняття України в НАТО, загрози для Росії "багаторазово зростуть". За його словами, тоді окупований Крим почнуть повертати силовим шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна в ході засідання Радбезу РФ.

Путін нагадав, що 5 стаття договору про створення НАТО передбачає, що всі країни повинні воювати на боці свого союзника, якщо він піддається агресії.

"Оскільки ніхто не визнає волевиявлення кримчан і севастопольців, а Україна наполягає, що це її територія, у нас виникає реальна загроза, що вони почнуть відвойовувати цю, як вони вважають, свою територію військовим способом", - додав російський лідер.

За його словами, в такому випадку весь Північноатлантичний блок буде зобов'язаний включитися в ці події.

Нагадаємо, все вище військово-політичне керівництво України неодноразово заявляло, що окуповані території повернуться в Україну виключно мирним дипломатичним шляхом.

Зазначимо, раніше Путін уже висловив побоювання, що після вступу до НАТО Україна нібито спробує повернути окупований Крим силовим шляхом.

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Володимир ПутінНАТОКрим