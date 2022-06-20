Путин боится распространения "искры демократии" на Россию, - Шольц

Президент России Владимир Путин боится, что на его страну может распространиться "искра демократии" с Запада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцлера Германии Олафа Шольца.

"Путин, видимо, боится, что в Россию может прилететь искра демократии. Вот почему он уже много лет проводит политику, направленную на роспуск НАТО и ЕС. Он хочет вернуть свою политику в зону влияния. Но не сможет этого сделать", - отметил он.

Напомним, ранее Шольц заявлял, что мир в Украине на условиях Путин невозможен, а санкции против России будут длиться до тех пор, пока стороны не достигнут мирного соглашения.

При этом канцлер заявил, что переговоры с Путиным необходимо продолжать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.