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Путін боїться поширення "іскри демократії" на Росію, - Шольц

Фото: Олаф Шольц і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Президент Росії Володимир Путін боїться, що на його країну може поширитися "іскра демократії" із Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Путін, мабуть, боїться, що в Росію може прилетіти іскра демократії. Ось чому він вже багато років проводить політику, спрямовану на розпуск НАТО і ЄС. Він хоче повернути свою політику в зону впливу. Але не зможе цього зробити", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Шольц заявляв, що мир в Україні на умовах Путін Неможливий, а санкції проти Росії триватимуть до тих пір, поки сторони не досягнуть мирної угоди.

При цьому канцлер заявив, що переговори з Путіним необхідно продовжувати.

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Володимир ПутінОлаф Шольц