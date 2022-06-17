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Шольц защищает разговоры с Путиным: это абсолютно необходимо

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Украина, Пятница 17 июня 2022 21:35
Шольц защищает разговоры с Путиным: это абсолютно необходимо Фото: Олаф Шольц (РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что говорить с президентом РФ Владимиром Путиным в условиях войны в Украине "абсолютно необходимо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Олафа Шольца в интервью DPA.

"Абсолютно необходимо говорить с Путиным, и я продолжу это делать, как и президент Франции", - отметил канцлер Германии.

Шольц говорит, что в разговорах с Путиным напоминает ему об ответственности за последствия захватнической войны в Украине.

"Когда я говорю с Путиным, я говорю, к примеру, те же вещи, что и вам: пожалуйста, поймите, что никакого предписанного мира не будет. И если вы думаете, что можете украсть землю, а потом надеяться, что времена изменятся и все станет как и было, то вы ошибаетесь", - сказал Шольц.

Он подчеркнул, что санкции, введенные против России еще с 2014 года, до сих пор действуют.

"Санкции, которые мы ввели против России во время войны не исчезнут, если не будет честного мира - то есть мира, который является хорошим для народа Украины, для парламента и приемлем для президента Украины", - пояснил канцлер Германии.

Напомним, Путин в свою очередь на сегодняшней пресс-конференции заявил, что инфляция в мире - это как раз результат "системных ошибок" в США и Европе.

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